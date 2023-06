“Día fantástico; pudo ser peor”: la lección de Vanessa Córdoba tras el 4-0 de Santa Fe ante Nacional

Atlético Nacional se despidió de la Liga Betplay Femenina tras la goleada en la semifinal de vuelta ante Independiente Santa Fe. El onceno verdolaga fue superado por 4-0 y se quedó sin la chance de jugar por el título que se definirá entre las cardenales y el América de Cali.

Tras una noche en que el elenco paisa fue superado sobre el terreno de juego, las reflexiones no se hicieron esperar. Las verdolagas fueron bastante críticas con su rendimiento, pero reconocieron la campaña hecha a lo largo del semestre, esto teniendo en cuenta que consiguieron su paso a la Copa Libertadores Femenina.

Una de las voces que más sorprendió en la rueda de prensa posterior al partido fue la de Vanessa Córdoba. La arquera del elenco antioqueño hizo una reflexión que despertó la atención de todos los asistentes.

“Mi papá nunca llegó a casa triste y su filosofía siempre fue decir: ‘Hoy es el mejor día de mi vida’ y me lo terminó de enseñar cuando mi abuelo murió. Si él me lo dijo ese día, el 4-0 no me va a arruinar el día”, fueron las palabras iniciales de la guardameta.

Una frase en relación con la importancia de saber que al final de los malos resultados o los malos días, hay cosas más importantes que el fútbol. Aunque la portera remarcó que no fue el partido esperado, hizo énfasis en la importancia de disfrutar su profesión.

“Fue un día fantástico, con un resultado que no quería. Aquí ya me habían hecho 6 con Equidad, así que podría ser peor… Esto es más que fútbol y hace que lo disfrute un montón”, finalizó la arquera verdolaga.

Por ahora, el onceno paisa entrará en un periodo de vacaciones hasta que finalice el mundial femenino. Posteriormente, el cuadro verde hará una etapa de preparación ates de la Copa Libertadores que se jugará en Colombia, durante el mes de octubre.