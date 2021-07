Dimayor confirmó la programación de la primera fecha de la Liga Betplay Femenina

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó la programación de la primera fecha de la Liga femenina de nuestro país que estará comenzando su edición de este año el próximo fin de semana.

En total, serán cinco partidos que se estarán disputando en esta primera jornada que tiene además descanso para el vigente campeón del torneo que es Independiente Santa Fe, esto después de la salida de Cortuluá a último momento.

Por el grupo A, los partidos serán Millonarios vs La Equidad el domingo 11 de julio en partido que tendrá transmisión por Win+ y Fortaleza vs Llaneros el lunes 12 de julio a las 2 de la tarde en el municipio de Chía.

Por su parte en el grupo B estará disputando los juegos: América de Cali vs Independiente Medellín el 10 de julio a las 11:00 a.m. con transmisión por Win+, al siguiente día disputan su partido Atlético Nacional vs Real Santander a las 3:00 de la tarde y finalmente el 12 de julio Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali también a las 3:00 p.m.

La buena noticia es que todos los partidos de la liga femenina para esta primera jornada fueron confirmados en los escenarios más importantes de cada ciudad. Serán el estadio El Campín, el Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot los estadios que usarán las mujeres deportistas.

Independiente Santa Fe es el vigente campeón del torneo y espera defender el título buscando además las clasificación a la Copa Libertadores. El gran ausente es Junior de Barranquilla que este año decidió no participar.

Para la Copa Libertadores de este año, las encargadas de ir a representar a nuestro país serán las campeonas y subcampeonas de esta edición de la Liga femenina que irá hasta el 19 de septiembre.