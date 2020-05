Franky Oviedo pide más apoyo al fútbol femenino en Colombia

Luego de ser nombrado como nuevo entrenador del equipo femenino de Xolos de Tijuana, Franky Oviedo habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y, además de mostrar su alegría por llegar a este nuevo cargo, se mostró crítico con la forma en la que se está manejando la categoría en el país, pues, además de considerar que le falta más apoyo, también reconoce que con lo poco que se ha hecho los resultados alcanzados son bastante importantes.

"Uno como entrenador tiene que estar abierto a todas las opciones, yo siempre he estado muy ligado al fútbol femenino por intermedio de mis hijas, tengo una hija que juega profesional y por ella siempre he estado ligado al fútbol femenino. En Cali, mi escuela de fútbol también lo trabaja y eso me dio la posibilidad de conocer más, prepararme más y lo más importante es seguir ligado con el fútbol, este es un nuevo reto, una nueva posibilidad y estoy feliz por estar aquí", aseguró 'El Flaco'.