Liga Betplay Femenina 2023: Dimayor confirmó la programación para las fechas 5 y 6

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer la programación para los partidos de las fechas 5 y 6 de la Liga Betplay Femenina, misma que avanza de acuerdo a lo establecido por el ente regulador.

Por otro lado, también se dio a conocer que las fechas 1,2 y 4 se podrán al día con los partidos La Equidad vs. Atlético Huila, Deportes Tolima vs. Atlético Nacional y América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.

Ya desde el próximo 5 de marzo se empezará a jugar la quinta jornada donde descansa América de Cali; mientras que Junior FC descansa en la sexta que se disputará desde el 10 de marzo.

FECHA 1

23 de marzo

La Equidad vs. Atlético Huila

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

FECHA 2

24 de marzo

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo

FECHA 4

23 de marzo

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

FECHA 5

5 de marzo

Yumbo Industriales FC vs. Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Raul Miranda Yumbo

6 de marzo

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Llaneros FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Bello Horizonte

La Equidad vs. Real Santander

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: El Campín

7 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Huila

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Por definir

Junior FC vs. Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: WIN+

POR DEDEFINIR

Atlético Nacional-FI vs. Millonarios FC

Hora: Por definir

Estadio: Por definir

Descansa: América de Cali

FECHA 6

10 de marzo

Deportes Tolima vs. Llaneros FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

11 de marzo

Atlético Huila vs. América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Santiago de las Atalayas

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional-FI

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

12 de marzo

Real Santander vs. Yumbo Industriales FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Villaconcha

Deportivo Pasto vs. La Equidad

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

13 de marzo

Millonarios FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: El Campín

Descansa: Junior FC