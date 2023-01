Linda Caicedo habló de todo: su futuro, oferta del Barcelona y liga femenina de seis meses

El 2022 fue un año de consagración para Linda Caicedo, pues no solamente se ha convertido en una referente de la Selección Colombia Femenina, sino que sus grandes actuaciones la han llevado a que sea reconocida en el mundo.

De hecho, hoy en día la vallecaucana está dentro de las mejores jugadoras a nivel mundial, algo que ha despertado el interés de algunos clubes de Europa como Barcelona, Chelsea o Bayern Múnich.

Le puede interesar: A Linda Caicedo le hicieron una estatua que fue de todo, menos un homenaje: “Esto parece una burla”

Pese a ello, Linda es consciente de que su futuro todavía no está en el viejo continente. Precisamente, se refirió a este tema en una conferencia de prensa que brindó en medio del microciclo que adelanta la Selección Femenina en Bogotá.

"Todavía no he cumplido los 18 años. Mi sueño es salir (al exterior), pero todavía no hay nada concreto y lo que me queda es esperar y entrenarme bien", expresó la delantera.

Linda, quien cumplirá los 18 años el próximo 22 de febrero, espera dar el salto a Europa, aunque también está preparada para lo que se viene si no se da esa posibilidad: "Si se da, hay que asumirlo de la mejor manera y adaptarse a una nueva cultura. De lo contrario, seguiré dando lo mejor de mi acá en la liga colombiana", puntualizó.

Vea también: ¿Cuándo volverá a jugar Linda Caicedo?

La vallecaucana también habló sobre la Liga Femenina en Colombia para el 2023. Para ella, el torneo ha dado frutos importantes para la Selección Colombia pese a que no se desarrolla a lo largo de un año.

"Siento que con el tiempo iremos creciendo en cada competencia y de lo que queramos hacer, pero esto es lo que hay y mis compañeras y yo estamos preparadas para disputar la Liga con mucha humildad y alegría", mencionó.

Asimismo, Linda se prepara junto con las demás jugadoras de la Selección Colombia para el Mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda entre julio y agosto: "Quiero estar en el Mundial, mis compañeras también y va ser un lindo trabajo de preparación no tanto individual, sino algo colectivo para crecer como personas y como futbolistas", precisó.

Otras noticias

¿Cómo es correr después de los 60 años de edad?