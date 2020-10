Millonarios goleó a Llaneros en el inicio de la Liga Femenina

Millonarios comenzó con pie derecho su participación en la Liga Femenina Betplay tras superar 5-0 a Llaneros en su primer duelo de esta edición del campeonato. Las encargadas de marcar para el conjunto capitalino fueron Lina Gómez, en dos oportunidades, Sara Páez, Liseth Moreno y Lizeth Aroca.

Muy rápido en el partido Millonarios se puso en ventaja gracias a la anotación de Lina Gómez quien conectó una pelota que recuperó su compañera en el medio campo y con un remate cruzado logró la primera anotación del equipo.

Llaneros intentó también con algunos remates aislados, pero después de una jugada que comenzó por el sector derecho del campo apareció la delantera Sara Páez quien solo tuvo que empujar la pelota bajo el arco y anotar el segundo gol sobre el minuto 19 del partido.

Le puede interesar: Los cinco finales en alto de la edición 75 de la Vuelta a España

Antes de terminar los primeros 45 minutos del partido, volvió a aparecer la jugadora Lina Gómez que en otro remate cruzado logró la tercera anotación del equipo que se fue al descanso con una ventaja cómoda en el marcador.

En el segundo tiempo, Millonarios Femenino dio trámite al juego y comenzó a tocar la pelota en la mitad del campo con buenas asociaciones entre sus deportistas del ataque y además evitando que el rival llegara sobre su portería.

Sobre el minuto 76 llegó la cuarta anotación para Millonarios nuevamente después de una recuperación de una pelota en el medio campo y esta vez fue Liseth Moreno que remató con pierna derecha y logró aumentar el marcador. Finalmente sobre el minuto 90 se sancionó una pea máxima a favor de Millonarios y Lizeth Aroca fue el encargada de anotar para el 5-0 final del partido.

Lea también: ¿Cuadrado o Quintana?: Nacional definió al arquero para el clásico ante América

Este sábado 17 de octubre se estará disputando los siguientes partidos: Deportivo Pasto vs América de Cali a las 12:00 p.m, Independiente Medellín vs Real San Andrés a las 2:00 p.m. y Atlético Nacional vs Bucaramanga a las 3:00 p.m.