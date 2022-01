"No te he visto tapar pero te amo desde ya": nueva arquera del América desata una 'revolución'

América de Cali femenino comenzó a preparar el equipo que tendrá para la temporada 2022 donde buscarán volver a figurar en la Liga Betplay y obtener la segunda estrella en su historial. Los dirigentes ‘escarlatas’ comenzaron a armarse desde atrás y recientemente anunciaron a Sharon Corrales, quien será la encargada de evitar que los rivales vulneren el arco caleño.

La joven arquera de 19 años de edad ya firmó el contrato con América y a través de sus redes sociales manifestó su alegría por vestir la camiseta del conjunto vallecaucano.

Con el siguiente trino y la imagen de ella firmando el contrato anunció su llegada: “Feliz de llegar a una gran institución como lo es el América”.

Ante este hecho los seguidores del club y aficionados al deporte rey no se guardaron sus comentarios donde le daban la bienvenida: “Felicidades hermosa, un gran fichaje para el fútbol femenino colombiano, enormes éxitos señorita”, “Que nos des muchas alegrías y seas muy feliz acá”, “Bellísima, sin duda la romperás en esta gran institución”, “No te he visto tapar pero te amo desde ya" e inclusive desde Panamá donde llega procedente también dejaron ver que la extrañan: “Ya te extrañamos en Panamá. Muchos éxitos”.

Cabe señalar que el campeonato iniciará este 20 de febrero y terminará el 5 de junio.