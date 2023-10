Peligra la Liga Femenina: los equipos que no quieren jugarla y la razón por la que se niegan

Parece que la Liga Femenina está en peligro y aunque año tras año hay incertidumbre por la realización del torneo, en las últimas horas se pudo conocer que varios equipos del fútbol profesional colombiano no tienen interés por realizar en campeonato en 2024.

Al menos eso es lo que parece tras lo dicho por Carlos Antonio Vélez, quien en Palabras Mayores de Antena 2 dio a conocer el motivo por el que se piensa no llevar a cabo el torneo.

"Esa actitud de la Superintendencia, en un chequeo que hizo Dimayor, tiene absolutamente desmotivados a los dirigentes de clubes y a esta altura hay 30 equipos, contando A y B, que no estarían dispuestos a hacer campeonato femenino. Todo por eso", fue lo que inició diciendo el periodista.

Por otro lado, dio a conocer que "el sindicato está usando ahora el fútbol femenino, lo usa" y eso hace que las cosas se pongan más difíciles para los dirigentes del club, quienes no se encuentran en disposición de continuar con la plantilla femenina.

"Eso tiene cabreado a un montón. Hicieron un testeo entre los presidentes de clubes y hay una desmotivación absoluta para el tema del fútbol femenino. Dicen, ‘no joda, estamos haciendo un esfuerzo y vienen a molestar con eso y casi que a poner la primera piedra para una expropiación futura. No, no, no. O arreglan esa situación o no les caminamos’. 30 equipos y no echen en saco roto lo que les acabo de decir", terminó diciendo Vélez.

Así las cosas, solo queda esperar lo que pasará con el torneo, mismo que de no realizarse, cortaría el proceso que se ha hecho con el fútbol femenino profesional desde 2017.