Primera fecha de la Liga femenina este fin de semana: partidos y horarios

Faltan menos de una semana para que arranque la Liga Betplay Femenina 2023, misma que tiene a 17 equipos en participación y que iniciará la fase de todos contra todos el próximo 4 de febrero.

Dentro del sorteo que se dio días atrás, se conocieron las llaves de la primera fecha de esta edición del torneo, en la cual habrá siete partidos y el primer equipo en descansar es Independiente Santa Fe.

En los encuentros más llamativos de la primera jornada aparece Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima, Deportivo Pereira vs Independiente Medellín y Atlético Nacional vs Boyacá Chicó.

Por ahora, no se conocen los horarios de cada uno de los encuentros y se espera que en los próximos días la Dimayor de a conocer las franjas y los días establecidos para vivir la primera jornada del fútbol femenino profesional de Colombia.

Así se disputará la Fecha 1 de la Liga Betplay Femenina 2023:

Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima

vs Deportes Tolima Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

La Equidad vs Atlético Huila

Cortuluá vs América de Cali

Llaneros vs Atlético Bucaramanga

Millonarios vs Deportivo Pasto

Deportivo Cali vs Real Santander

vs Real Santander Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

vs Boyacá Chicó Independiente Santa Fe descansa

