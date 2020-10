Técnico de Millonarios se disculpa por el 'show' que hizo ante Santa Fe

Luego de las críticas que ha recibido el entrenador de Millonarios femenino, Carlos Gómez, tras haber simulado un golpe de una jugadora de Independiente Santa Fe, y que rápidamente el video de los hechos fue difundido por redes sociales, el entrenador salió a dar la cara y además pidió disculpas.

El entrenador explicó lo que ocurrió en el duelo ante las 'leonas' y aseguró que su reacción estuvo fuera de lugar. Lo que dijo es que él en ningún momento quiso simular algún golpe y que se disculpa por los hechos que se presentaron.

Palabras del profesor Carlos Gómez sobre lo ocurrido en los últimos minutos del partido. pic.twitter.com/n3XiczIf6D — Millonarios FC Femenino (@MFCFem) October 22, 2020

“Lo que paso ayer conmigo, en mi reacción, es una reacción absurda, de partido, pero yo no saco excusas de cualquier tipo. Yo fui criado a que cuando uno la embarrada, pone la cara, lo acepta y responde por los errores”, dijo el entrenador.

De cómo ocurre la situación, Carlos Gómez asegura que él en un primer momento quiere protegerse la cara por el balón que pasa cerca suyo, pero al final su reacción termina siendo la no indicada y por ello sale a explicar lo ocurrido.

“Ayer me equivoqué, me equivoqué feo, me merezco todo el ‘palo’ que me han dado, di papaya y no tengo nada que decir. Tengo bien merecido todo lo que está pasando, mi primera reacción es que el balón viene cerca y yo reacciono para cubrirme, el reto no tiene cabida, me siento mal conmigo mismo pero acá estoy poniendo la cara”, dice el entrenador.

Finalmente asegura que este tipo de situaciones no se presentaran más y que ahora solo espera ser protagonista cuando el equipo logre el título de la cuarta edición de la liga femenina de nuestro país.

“Tengo que aprender de los errores y quiero pedir disculpas porque esto no se hace, eso era lo que yo les quería decir esta mañana, espero seguir trabajando fuerte con este equipo, estas niñas esperan darle muchas alegrías a los hinchas de millonarios, espero que si me robo el espectáculo sea por ser campeones”, finalizó el técnico.