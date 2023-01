Todo listo para la Liga Betplay Femenina 2023: así se jugará la primera fecha

La Liga Betplay Femenina 2023 se disputará no en todo el año, pero sí durante casi cinco meses, mismos en los que los 17 clubes tendrán la oportunidad de luchar por el título en la séptima edición de este torneo.

Vea también: Jesurún incumplió la promesa: no habrá Liga Femenina de un año y salieron a cobrársela

Las fechas que se van a manejar es del 4 de febrero al 30 de junio y la liga se va a desarrollar en cuatro fases de la siguiente forma:

Fase 1: Todos contra todos, los ocho clasificados pasarán a cuartos de final.

Fase 2: Se dividirán en cuatro llaves los cuartos de final: 1vs8 2vs7 3vs6 4vs5, todos en partidos de ida y vuelta.

Fase 3: Semifinal Ida y vuelta: llave A vs llave D, llave B vs llave C.

Fase 4: Final Ida y vuelta

Ahora bien, dentro del sorteo hecho por la Dimayor en la noche de este martes, se dio a conocer cómo se disputará la primera fecha, donde obligatoriamente tiene que descansar Independiente Santa Fe y dos compromisos serán aplazados porque no están disponibles el estadio El Campín y el estadio de Techo debido al Sudamericano Sub 20.

Le puede interesar: Liga Betplay Femenina 2023: Dimayor confirmó fechas y equipos participantes

Así se disputará la Fecha 1 de la Liga Betplay Femenina 2023:

Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima

Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

La Equidad vs Atlético Huila

Cortuluá vs América de Cali

Llaneros vs Atlético Bucaramanga

Millonarios vs Deportivo Pasto

Deportivo Cali vs Real Santander

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe descansa