Vanessa Córdoba le tiró a la Dimayor por rechazar patrocinador para la liga femenina

Vanessa Córdoba siempre se ha visto como una doliente del fútbol femenino, deporte que también práctica y con el que ha tenido la oportunidad de vestir camisetas de clubes importantes, entre ellos el Deportivo Cali, donde estuvo disputando la Copa Libertadores del 2022.

Vea también: Dimayor está en la búsqueda de equipos para la liga femenina: "en enero definiremos el calendario"

Ahora bien, este miércoles a través de RCN Radio habló el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, quien hizo referencia a la liga femenina: "En este momento son 17 clubes que confirmaron su participación, esperamos sumar tres más para completar 20 equipos. En enero esperamos definir el calendario".

Dicha declaración parece que no le entró muy bien a la hija de Óscar Córdoba, quien no dudó en citar el trino para dar a conocer un tema que todavía no era muy conocido: "Si Dimayor rechazó el patrocinador internacional con quien trabajamos varios meses arduamente para asegurar un proyecto que duraría 4 años como mínimo y que ponía 3 millones de dólares iniciales sobre la mesa, es porque seguramente ellos crearon algo más grande y viene algo tremendo".

Después le añadió picante a la situación diciendo que "sobra decir que el proyecto rechazado incluía un sueldo base para todas las futbolistas mucho más alto que salario mínimo que hoy se maneja y aseguraba una mayor y mejor visibilidad televisiva (tema de Win ya se había tratado ), entre otras bellezas".

Le puede interesar: Dimayor anunció el calendario para el 2023; la liga femenina sigue por fuera

Aunque no se conocen los motivos por los que la Dimayor habría rechazado dicha oferta, parece que el tema no es de dinero, sino que al final termina siendo algo más administrativo por parte del ente regulador del fútbol colombiano, que todavía busca tres clubes más para establecer el calendario de la liga femenina 2023.