[Video] DT del Tolima no se midió, criticó con toda al equipo femenino y armó la polémica

Se disputa en este 2023 otra edición de la Liga Femenina en Colombia, misma que se da desde 2017 y que año tras año ha tenido diferentes formatos y equipos participantes, por lo que aún no se ha consolidado del todo.

Para la edición de este año, en total 17 equipos están haciendo parte del torneo; algunos de ellos son nuevos y otros, como América, Cali y Santa Fe, siguen armando un mejor proyecto y por eso no han dejado de estar en todas las ediciones que se han disputado.

Entre la lista de esos clubes que participan el campeonato del 2023 aparece Deportes Tolima, que está siendo dirigido por Carlos Castro y sus declaraciones en los últimos días no sentaron muy bien a los seguidores de este deporte.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en el que el estratega daba unas declaraciones después de un partido, las cuales estaban, para muchos, 'salidas de tono' y se armó toda la polémica.

El hecho ocurrió en una rueda de prensa y Castro, quien fue jugador del club en el pasado, inició diciendo: "yo en la cancha me mataba por ese compañero y ese compañero se mataba por mí porque necesitábamos ganarnos nuestro sueldo, pero las mujeres no. Si una no se habla con la otra, no le pasa el balón".

"Todo esto es nuevo para mí y el profe (Carlos) Paniagua empezó a empaparme. Yo con ellas soy más frentero y sincero, de pronto me paso, pero quiero dejar algo claro: si ellas no mejoran su actitud, no van a competir", continuó.

Finalmente, concluyó con una frase que desató el caos, pues parece que no cree en el equipo que hoy está dirigiendo: "¿Deportes Tolima qué está haciendo?, participando en el torneo profesional de fútbol femenino, pero no está compitiendo".