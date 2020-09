A Amaranto Perea no le preocupa que Junior busque técnico, mientras él tiene buenos resultados

Junior de Barranquilla consiguió en la noche del pasado martes 22 de octubre una importante victoria al golear 4-1 a Independiente del Valle en compromiso válido por la cuarta fecha del grupo A en la Copa Conmebol Libertadores.

Con este triunfo, el equipo barranquillero mantuvo vivas sus esperanzas por luchar por un cupo para clasificar a los octavos de final de certamen, al llegar a seis unidades y estar a tres del conjunto ecuatoriano y de Flamengo.

Dos de las figuras del encuentro fueron el delantero de 36 años Carmelo Valencia, quien fue el autor de tres goles y el director técnico 'rojiblanco' Luis Amaranto Perea, que sorprendió con la alineación titular en donde tuvo que suplir las ausencias de figuras de la talla de Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez y además le dio un drástico cambio a la actitud de sus dirigidos para que en el segundo tiempo pudieran conseguir la victoria.

La actuación de Junior generó alegría y tranquilidad en la afición del equipo y al mismo tiempo la petición que de los directivos de la institución consideren la continuidad de Amaranto Perea y el desarrollo de su proyecto deportivo, teniendo en cuenta que fue encargado del plantel luego de la inesperada renuncia de Julio Avelino Comesaña.

Y es que en los últimos días se han informado que los dirigentes barranquilleros están en la búsqueda de un director técnico con mayor recorrido y reconocimiento para que asuma el banquillo de la escuadra 'tiburona' a partir de enero del 2021.

Al ser consultado sobre si le incomoda o no que mientras él consigue buenos resultados a nivel local e internacional, Junior esté en búsqueda de otro entrenador, Amaranto Perea le bajó la temperatura a la situación y manifestó que no le preocupa y seguirá enfocado en su actual labor.

“No me preocupa, es normal Junior esté buscando otro entrenador. Me ocupa seguir creciendo, trabajando en los pequeños detalles. Hemos seguido el plan que se venía trabajando, el equipo ya venía mostrando una mejora importante. Vamos a aprovechar los momentos, con lo de ayer no nos podemos volver loco, no hemos ganado nada, pero vamos por buen camino”, dijo Perea en diálogo con Habla Deportes.

Por lo pronto, Junior se prepara para visitar a Envigado el próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 6:05 de la tarde en duelo de la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor antes de recibir en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Barcelona de Ecuador por la quinta fecha del grupo de la Copa Conmebol Libertadores.