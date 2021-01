Dayro Moreno dejó las filas del Once Caldas, pero todavía no ha definido su futuro. El delantero colombiano ya suma 35 años y de momento se desconoce si volverá al fútbol argentino o continuará su carrera en su país. Entre tanto, mucho se habló en los últimos días sobre la posibilidad de ver al atacante siendo parte del equipo Águilas Doradas.

Vea también: ¿Le cerraron la puerta a Dayro Moreno en la Superliga Argentina?

Al respecto se refirió el máximo accionista del conjunto antioqueño, José Fernando Salazar, quien descartó la posibilidad de contar con los goles de Dayro para la temporada 2021. El directivo, de hecho, fue contundente y dijo que dicho rumor es “solo humo”, negando de tajo que haya interés en el nacido en Chicoral, Tolima.

No me es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo.



Algunas vez lo intentamos pero por costos descartamos...#RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) January 4, 2021

“No es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo”, escribió Salazar a través de su cuenta de Twitter. De esa forma, sigue en el limbo el futuro del delantero, quien no tuvo su mejor semestre con el Once Caldas, más allá de la expectativa que hubo en las toldas blancas.

Le puede interesar: Dos equipos que quieren a Dayro Moreno si finalmente sale de Once Caldas

Aunque es apreciado por sus bondades en el frente de ataque, Dayro Moreno es un jugador con un elevado salario, algo que obstaculiza su fichaje por parte de algún equipo de la liga colombiana. A ello se le suman sus 35 años y el comportamiento fuera de la cancha. Esto último lo ha caracterizado durante la mayor parte de su carrera.

A la par de Águilas Doradas, Dayro Moreno también se mencionó en el mercado de fichajes para Talleres de Córdoba, su ex equipo, así como Lanús, también de Argentina.