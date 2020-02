A Gastón Pezzuti no le gusta la rotación y cuestionó al Nacional de Osorio

Uno de los jugadores más queridos en los últimos años de Atlético Nacional es el exportero argentino Gastón Pezzuti, el guardameta estuvo en el club durante tres años y medio, ganando títulos y siendo determinante en el equipo. Ahora, ya retirado, se animó a hablar del presente del club y sobre el técnico Juan Carlos Osorio, con quien compartió proceso.

“El Nacional de hoy me gusta verlo jugar, pero no me gustaría estar jugando... No me gusta la rotación, se lo dije en su momento a Juan Carlos Osorio”, señaló en diálogo con Win Sports cuestionando una de las grandes consignas del adiestrador risaraldense.

Continuó manifestando algunas situaciones que no le gustan de la actualidad del elenco ‘paisa’: “No me gustan los equipos que no tienen equilibrio, me gusta la vorágine para atacar o que tomen esa postura, pero sinceramente cuando me tocó estar en un equipo de ese corte, lo sufrí mucho como arquero”.

Asimismo, habló de los porteros de Nacional: “Hoy, al ver a Nacional que ataca y ataca, pero que cuando lo atacan le convierten, no me gustaría estar en los zapatos de Quintana (Aldair) o de Cuadrado (José Fernando).

"En este Nacional no estaría jugando. No me gusta la rotación y en su momento se lo dije a JCO y tampoco me gusta un equipo sin equilibrio" Gastón Pezzuti.

Y cerró expresando lo que él considera que le falta al equipo de Osorio: “Pero sí me gusta verlo jugar y creo que para lograr lo que quieren, me parece que tienen que llegar a un equilibrio mayor para no sufrir, especialmente cuando van a jugar torneos internacionales”.