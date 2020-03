Este miércoles, en Dimayor hubo una rueda de prensa dirigida por el presidente Jorge Enrique Vélez para explicar detalles sobre el 'fair play' financiero que se espera implementar en Colombia el próximo año. En medio de todo ello, se tocaron varios temas de la actualidad del fútbol colombiano.

Un tema inevitable fue el coronavirus, epidemia que ha puesto en aprietos a varios torneos de fútbol en el mundo por la concentración de personas que expandirían el contagio de la enfermedad; ante eso surgieron rumores de un posible aplazamiento de las eliminatorias y el directivo respondió con notoria molestia a los periodistas.

“Ahorita hablé con Conmebol y no me dijeron nada, no conozco ninguna noticia... Yo no me voy a inventar lo que no está inventando. Yo no voy a hablar de hipótesis", señaló Jorge Enrique Vélez.

Asimismo, también fue cuestionado por una posible afectación del fútbol profesional colombiano a causa del coronavirus como ha sucedido en otros países donde han jugado partidos sin público y/o suspendido compromisos: "A mí no me preocupa el tema, el Ministro de Salud ha hablado con seriedad del tema, el manejo que se le ha dado por parte del gobierno ha sido muy bueno".

Para cerrar algunas preguntas que le hicieron varios periodistas, el directivo afirmó que no fue amigo de José ‘Ñeñe’ Hernández, a pesar de aparecer en una foto junto a él y dejó claro que no se va a pronunciar sobre las graves acusaciones que ha hecho Eduardo Pimentel (dueño del Boyacá Chicó) hacia Dimayor, porque de eso se encargará el Comité Disciplinario y de arbitraje que opera en la entidad que preside Vélez.