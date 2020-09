Abogado de Envigado dio su versión sobre la demanda a Millonarios por Jéfferson Martínez

“Por ejemplo, si otro jugador le dice a Millonarios que ya no quiere seguir y se va, pues Millonarios pierde el jugador, Eso es lo que pasa con Jéfferson y por eso Millonarios dice que no paga, pero las cosas son así. Esto puede tener dos o tres instancias, pero ha habido casos como el de Fernando Uribe, Cortuluá y Nacional que llegó al TAS, pero primero es Dimayor y FCF. La demanda la pusimos el jueves”, agregó Charria, quien es hincha de Millonarios y en el pasado no tuvo una buena experiencia trabajando en el club.

“El jugador dice que lo hicieron renunciar sin él tener ese propósito con la formalidad de la carta… Todo en la vida es negociable; por ejemplo, ¿usted cree que Messi y Barcelona no van a negociar’. En este caso también, por ahora son 400mil dólares. Pero no es solo negociar el precio sino la forma de pago, hay que ver qué pasa”.

“A mí me parece un caso sencillo, lo que pasa es que la sencillez de uno es la dificultad de otro. Me parece que en este momento Millonarios tiene el derecho de defenderse, pero esto no debería tardar mucho en la comisión del estatuto del jugador de la Federación”.

“El jugador se sintió maltratado, es lo que yo entendí. Envigado pudo haber interrumpido la transferencia a Bucaramanga, pero no quisimos hacer eso. Con él no tocamos el tema de la demanda para no darle más problemas, será testigo, pero no era necesario para efectos de la demanda como tal- Jéfferson Martínez puede jugar y Millonarios puede contratar jugadores, por ahora no ha pasado nada. Cuando haya un fallo y si Millonarios no cumple ahí sí podría tener problema con su plantilla”, finalizó en su explicación.