Además del Pereira, 'Cucho' Hernández le coqueteó a un gigante para regresar a Colombia

Uno de los tantos jugadores jóvenes colombianos que encontraron carrera en el fútbol europeo es el delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien supo ser figura con el humilde Huesca y, a pesar de un irregular trasegar en la Selección Colombia, fue transferido al Mallorca donde se recuperó de una lesión.

Mientras vive su cuarentena obligatoria a la espera de lo que pueda suceder con el fútbol español por la pandemia del coronavirus, recordó sus inicios en el fútbol colombiano, ratificó su amor por el Deportivo Pereira y le hizo guiños al América de Cali en un hipotético regreso suyo al fútbol colombiano dentro de unos años.

"No estoy pensando en el futuro, sino en terminar bien la temporada, aun no sé qué pueda pasar después. La Liga y muchas cosas más están aferradas al gobierno, si ellos dicen que no se puede volver, debemos acatar la normas… El club nos tiene controlados en todos los aspectos, ya tienen todo planeado por semana para entrenar vía online", contó en primera medida el colombiano sobre lo que se vive en España.

Posteriormente, recordó sus últimos momentos en América de Cali: “Yo quería quedarme otros 6 meses más, pero también tenía esas ganas de venir a Europa, es la ilusión de cualquier jugador... Por muchas razones que hasta ahora no me explico no tuve la continuidad que hubiese querido en América, faltó que me dieran más confianza”, señaló en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

“Si mi papa ha dicho que es hincha del América, es pura lambonería (risas), acá todos somos hinchas del Pereira…. Si debo regresar a Colombia a jugar obviamente volvería al Pereira; sino al América, el cariño que tengo por el club es muy grande. América tiene la mejor hinchada del país", cerró sobre su deseo con el elenco escarlata.