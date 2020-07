En rueda de prensa virtual, el volante argentino Adrián Arregui confirmó su no continuidad en el Independiente Medellín y explicó por qué tomó la decisión de dar un paso al costado. “Emocionalmente no me encuentro bien, me toca tomar una decisión difícil y es retornar a Argentina para estar cercar de mi familia”, abrió su declaración el jugador.

Medellín le dará una licencia no remunerada de 6 meses al futbolista, quien seguirá en la institución. Asimismo, el club le ayudará a buscar un nuevo equipo en Argentina. Cabe recordar que el argentino hace unos meses perdió a su padre y esta situación personal se ha unido al estar lejos de su familia, hecho que lo ha golpeado considerablemente a nivel personal. Por este motivo el Medellín entiende y desea ayudarlo.

“La plata no compra el tiempo; ofrezco disculpas al club y a los hinchas, me invade una tristeza inmensa pero es la mejor decisión para el bienestar mío, de mis hijos y de mi familia", concluyó el mediocampista.

Asimismo, Juan Bernardo Cunda, gerente deportivo del 'poderoso', explicó que la determinación se da por el bien del ser humano. “Valoramos el coraje y determinación de Adrián, sabemos lo mal que lo está pasando y priorizamos la parte humana, el club le desea buena suerte y esperamos que pronto supere este momento”, afirmó.

“Estamos en la búsqueda de un club en su país para que entrene y no pierda la parte física, desde el club lo apoyamos y le haremos seguimiento a su situación”, agregó.

Por último, Independiente Medellín le envía un mensaje cordial al mediocampista argentino desde su cuenta de Twitter: “Fue un tiempo maravilloso el que vivimos con él y lo queremos y lo respetamos. Lo más importante es el ser humano, su gente y su amor. Adrián, que seas tan feliz como nosotros en cada paso que dimos con vos”, concluyó.