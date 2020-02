Adrián Ramos hizo un balance de su lesión y contó cuándo podría volver

La lesión de Adrián Ramos, quien llegó para reforzar a América de cara a la Copa Libertadores y al torneo local, preocupa al cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes, quien sufre por la ausencia de uno de sus mejores jugadores y organiza el plantel para la disputa de un torneo en el que enfrentará a un grupo complicado y está claro que tendrá que luchar bastante para acceder a la siguiente fase.

Respecto a su lesión, el propio Ramos habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y se refirió al problema físico que atraviesa y al tiempo de recuperación que le conllevará el mismo: "Estoy pensando en hacer una buena recuperación, estamos en ese proceso. Mi tiempo de incapacidad será de cuatro a seis semanas, todo depende de cómo vaya respondiendo al tratamiento, pero hay que llevar esto de manera tranquila".

Posteriormente, se refirió al momento en el que se presentó su lesión: "Habíamos notado alguna molestia, pero no pensamos que fuera a ser importante, sin embargo, en un esfuerzo durante el partido contra Medellín la situación se complicó".

De igual manera, habló del momento que estaba atravesando con el cuadro 'Escarlata', con el que no logró anotar de la manera esperada: "Estoy tranquilo, sé que no se han marcado goles, pero cada vez me sentía más cómodo, conociendo mejor la idea de juego del equipo. Pasó esto pero son cosas del fútbol y debo afrontarlo de la manera más tranquila posible, ahora debo enfocarme en recuperarme y, como delantero, poder marcar porque eso cada vez da más confianza".

Y al respecto, hizo énfasis en el esquema del técnico brasilero Alexandre Guimaraes: "Sabemos que jugando como nueve tal vez llegarían más posibilidades de marcar, pero en esta posición también he marcado muchos goles. Todavía no ha llegado el gol, pero, por ese lado, hay que tener un poco más de tranquilidad y de paciencia".

Finalmente, cuestionado respecto a su lesión y a la relación de esta con la que sufrió en Europa, completó: "Esta lesión no tiene nada que ver con lo que me pasó en Europa. En teoría me pierdo, por lo menos, los dos primeros partidos, así que debo pensar en hacer una buena recuperación y no pensar tanto en los partidos porque eso genera tensión y, en este caso, hay que tener un poco de paciencia".

Para concluir analizó el presente del fútbol colombiano, comparándolo respecto a lo que él vivió cuando se marchó del país hace varias temporadas: "El fútbol colombiano ha ganado intensidad, trabajo táctico y la idea es que siga creciendo".