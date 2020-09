Adrián Ramos preocupa en su regreso al América de Cali

América de Cali logró derrotar 2-1 al Junior en el partido de ida de la Superliga disputado en Barranquilla, sin embargo, hubo varios aspectos que generaron preocupación por parte de la hinchada 'escarlata'. Uno de ellos es el tema del goleador, puesto que tras la salida de Michael Rangel el elegido para esa posición es Adrián Ramos, que no convence todavía en su regreso al FPC.

Ramos, quien será el nueve del equipo en este semestre, no tuvo una buena noche a nivel general, ya que erró un penal y no definió bien de cara al arco en varias oportunidades. Esto se une a que su nivel mostrado hasta ahora en su retorno al América no ha sido positivo.

¿Y Sebas Viera cómo llega a este partido?... 😎😎#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/UlXqb7PiC9 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) September 9, 2020

Los números de 'Adriancho' no llenan todavía a los hinchas. Todavía no suma ningún gol de manera oficial desde que arribó al 'escarlata'. En las primeras fechas que se jugaron antes de la pandemia, el delantero no logró brillar. Ahora, tras la ida de Rangel, toda la responsabilidad cae sobre él.

Ante Junior jugó los 90 minutos, generó el penal, pero no contó con la precisión para marcar. En algunos momentos se le vio perdido en el juego, solo ante los centrales del Junior barranquillero.

Con 34 años, Ramos tiene como objetivo ayudarle al América brillar en el fútbol colombiano y a nivel internacional en la Copa Libertadores, donde el cuadro rojo enfrentará a Internacional de Brasil por la fase de grupos.