Adrián Ramos respondió con firmeza a sus críticos en América de Cali

Uno de los grandes refuerzos para la temporada 2020 en América de Cali fue el delantero Adrián Ramos, quien regresó desde Europa al equipo de sus amores tras un extenso paso por clubes de Alemania y España. El colombiano fue una de las grandes apuestas para la Copa Libertadores y, aunque anotó en el Torneo ESPN, después su rendimiento disminuyó, además de la lesión que tuvo.

Debido a su experiencia internacional y lo rimbombante que fue su fichaje en América, el ariete ha recibido varias críticas por temas deportivos y él aprovechó para responder a esta situación, además de dar luces de lo que se podrá ver con el equipo del DT Juan Cruz Real.

“Yo quería volver al América de Cali y lo había manifestado, tuve otras posibilidades, pero América me brindaba esas ganas de jugar, de volver al equipo, de darlo todo… Yo estoy tranquilo, cada quien puede opinar lo que quiera, donde he jugado he marcado goles, no me preocupa que en la primera fecha no haya marcado o que Rangel sea el goleador, ojalá todo pueda salir bien ahora", señaló contundentemente en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

También habló sobre el América que vio cuando se fue y el que ve ahora tras varios años: “La alegría de ese equipo con diferentes jugadores se ha mantenido dese que me fui, todo eso me hizo acordar del grupo que dejé. El club ha mejorado mucho, aunque hay cosas por mejorar".

Sobre el actual plantel ‘escarlata’ también tuvo palabras: “Tenemos una gran nomina, se fueron jugadores importantes, pero de resto hay una nómina muy buena, para pelear, debemos trabajar para estar a la altura. Yo siempre apuesto por mí siempre, ya ustedes verán si lo hacen también".

Y cerró contando que el técnico Juan Cruz Real ha probado varios esquemas en América de Cali y que específicamente con él, lo ubicaría como un ‘9’ de área, tal cual jugó en Europa.