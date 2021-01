Adrián Ramos sigue afuera en América: ¿Cómo sigue la salud del delantero?

En la última semana, las alarmas se prendieron en América de Cali por cuenta de Adrián Ramos y su estado de salud, luego que el pasado sábado haya sufrido mareos y un pequeño desmayo que lo obligó a estar unos días en el hospital bajo estricta observación médica.

El futbolista habría tenido secuelas post contagio de coronavirus y tuvo algunas fallas respiratorias, pero no se perdió ningún partido en ese momento porque la primera fecha entre Patriotas y América se aplazó. No obstante, el atacante no estará este domingo contra Rionegro Águilas en Palmira.

Lea también: Fernando Uribe reconoció otras ofertas y confesó la razón para llegar a Millonarios

Hace un par de días Adrián Ramos recibió el alta médica y es observado de cerca por los médicos del club, incluso se ha presentado a la sede deportiva de América en Cajascal, pero parece no estar listo para poder competir o quizás prefieren no arriesgarlo y darle más tiempo de recuperación.

El caso es que América de Cali no tendrá en sus convocados al experimentado delantero de 35 años este domingo en Palmira; en su lugar estaría el peruano Aldair Rodríguez, quien busca más oportunidades; y la directiva sigue buscando hombres de ataque, pero más en la posición de extremo tras la salida de Juan David Pérez.

De interés: Sigue en racha: Duván Zapata sentenció la goleada de Atalanta ante el Milan

El pasado viernes Adrián Ramos cumplió 35 años y recibió numerosos mensajes de equipos y colegas del fútbol. Su regreso a la titular de América se daría para la tercera jornada cuando visiten a Junior el sábado 30 de enero.