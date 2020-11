Adrián Ramos: "teníamos que pensar en nuestro trabajo, veníamos de semanas difíciles"

El capitán de América de Cali, Adrián Ramos felicitó a sus compañeros por la clasificación lograda en el Estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional.

Luego de anotar dos de los tres goles conseguidos en Medellín, Ramos fue la figura del compromiso no solo por las anotaciones sino porque ayudó a sus compañeros a la recuperación del balón.

En medio de las declaraciones a Win +, Adrián manifestó que se les dio la recompensa de muchas cosas y que además, pasaron ante un gran rival y eso les ayuda a estar fortalecidos para la siguiente fase de la liga colombiana.

Posterior a las declaraciones, el capitán se trasladó hacia los camerinos en donde expresó su alegría por conseguir la victoria ante el ‘verde de la montaña’ luego de 11 años sin conocerla: "felicitaciones muchachos, gran trabajo. Nos dimos cuenta que así es. No aguardamos, corrimos hasta el final, hasta donde pudimos; fuimos humildes, fuimos verracos. Así tiene que ser, continuemos".

"Teníamos que pensar en nuestro trabajo, veníamos de semanas difíciles, no nos importa lo demás. Veníamos muy centrado, pudimos aprovechas las ocasiones que tuvimos y logramos el paso a la semifinal", agregó el delantero que ya lleva nueve anotaciones en lo corrido de la Liga Betplay.



No obstante, les recomendó a sus compañeros que tuvieras cuidado con las declaraciones del compromiso: “lo que digan afuera no importa, nosotros seguimos con el objetivo, no nos distraigamos. Ahora se viene una semana bonita y difícil”, haciendo referencia al compromiso que les espera ante el ganador de la llave del Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.