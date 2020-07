Adrián Ramos y su objetivo de reemplazar a Michael Rangel en el América

Adrián Ramos llegó al América de Cali con la intención de poder aportarle goles al equipo, sin embargo, en su regreso no ha podido brillar como esperaba. Además, el parón del campeonato no le ha beneficiado al experimentado jugador. No obstante, todavía tiene la posibilidad de destacarse en el conjunto ‘escarlata’.

Ahora, tras la salida de Michael Rangel del club, Ramos es el jugador más destinado a sustituirlo, por eso en charla con el ‘Súper Combo del Deporte’ resaltó que intenta entrenar diariamente para poder llegar en un mejor nivel a la liga.

"Cada vez que me pongo la camiseta del América, cada vez que lo he hecho es con ganas de aportar mi trabajo. Sabemos que esto es fútbol y tengo muchas ilusiones esperando que vuelva el torneo y estar de la mejor manera", destacó.

Asimismo, respecto al tiempo de entrenamiento que tienen todos los futbolistas con miras al retorno de actividades, el delantero internacional aseguró que, pese a que será muy duro regresar, espera estar listo físicamente para evitar alguna lesión, ya que esa es la mayor preocupación.

"Para eso estamos trabajando, para estar en la mejor forma posible. Esperamos hacer una buena pretemporada. No es lo mismo, pero bueno... esta es la realidad, esto es lo que hay y hay que ver cómo prepararse de la mejor forma para las primeras fechas", concluyó.