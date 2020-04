Advertencia a los clubes: así podrían perder sus jugadores en medio de la competencia

Los clubes no podrán forzar a los jugadores que concluyen su contrato el 30 de junio a alargarlo si la competición se disputa más allá de esta fecha por la pandemia de coronavirus, sino que deberán alcanzar un acuerdo, según consideró el abogado brasileño Daniel Cravo, experto en derecho deportivo.



El letrado brasileño, que asesora a clubes y jugadores en aspectos de derecho deportivo, analizó en una videoconferencia organizada por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) la última circular de la FIFA por el coronavirus, en la que recomienda que se amplíen los contratos hasta final de temporada.

"FIFA no dice que los contratos de jugadores deban ser automáticamente prorrogados, FIFA desea que esta extensión se pueda conseguir por la integridad de la competición, que la competición se complete con los jugadores que estaban comprometidos con los clubes en su inicio", explicó Cravo.



Bajo su punto de vista, la circular emitida por la federación internacional a propósito de los efectos de la pandemia en la competición y los contratos de los jugadores debe tomarse "como una proposición, no como una obligación".



"La prioridad para los clubes tiene que ser completar el campeonato con su plantilla actual para mantener la integridad de la competición. Pero sabemos que no es fácil, porque el jugador puede no querer arriesgarse a una lesión, o su nuevo club puede querer tenerlo", consideró el experto en derecho deportivo, que recomendó que los clubes lleguen a acuerdos con sus jugadores.



El letrado resaltó que la FIFA en su circular considera la situación provocada por la Covid-19 como un asunto de "fuerza mayor", lo cual es "muy relevante" y "será utilizado en el futuro" por cualquiera de las partes, clubes o jugadores, en caso de que se produzcan litigios derivados de esta situación.

Por otra parte, el experto en derecho laboral se refirió a las reducciones de salarios de jugadores que están realizando varios clubes, que según la circular de FIFA deben realizarse a partir de "acuerdos colectivos con base legal".



Preguntado por la situación en otros deportes, el abogado reiteró la percepción de que los contratos entre club y jugador prevalecerán, y en caso de querer extenderlos, deberá llegarse a acuerdos. "Sin un acuerdo va a ser muy difícil obligar a un jugador a permanecer si no quiere estar en un club", aseguró.