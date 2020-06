Agente de Andrés Felipe Roa detalló el problema que tienen Deportivo Cali e Independiente

Una de las novelas en el desierto mercado de fichajes del fútbol sudamericano pasa por la disputa silenciosa que tienen Deportivo Cali e Independiente de Avellaneda por el mediocampista colombiano Andrés Felipe Roa, quien milita en el cuadro de Avellaneda y espera continuar en el fútbol argentino.

Roa llegó a Independiente en condición de préstamo con promesa de compra luego que Huracán no pudiera retenerlo. Deportivo Cali aceptó las condiciones y el pago por plazos por parte del equipo rojo; sin embargo, estos pagos se han atrasado y el elenco azucarero pide con urgencia el dinero debido a la crisis. En el peor de los casos, si no llegan a un acuerdo antes del 30 de junio, Roa deberá volver a Cali y ponerse a las órdenes de Alfredo Arias, pero la idea no es esa.

Helmut Wenning, empresario de Andrés Felipe Roa, dialogó con el programa radial argentino ‘La Oral Deportiva’ y mostró su panorama del polémico negocio: “Independiente y Deportivo Cali están negociando y buscando la manera de que Andrés Felipe Roa se quede”, señaló en primera medida.

“Independiente tiene una opción. No han hecho uso, pero sigue adelante buscando la manera de que continúe en el club. Andrés Felipe Roa está muy contento de seguir en Argentina”, acotó, recordando que la cifra que debe cumplir el equipo argentino con su par colombiano es cercana a los 900mil dólares, un dinero considerable en las dificultades financieras del balompié sudamericano.

Y cerró dando un mensaje alentador: “Independiente se ha ido poniendo al día con Roa… Si Independiente acuerda con Deportivo Cali, él tiene muchas ganas de seguir en Argentina”.