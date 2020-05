Agente de Guimaraes confirma inicio de negociaciones con América para renovar contrato

Días claves afrontará próximamente América de Cali con respecto al futuro de su entrenador Alexandre Guimarães teniendo en cuenta que su contrato termina en el mes de junio y el deseo por parte de la afición y los directivos de que continúe al mando del banco técnico 'escarlata'.

Y es que se ha informado que las pretensiones económicas del estratega superarían las finanzas del cuadro vallecaucano debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, este miércoles 27 de mayo, Ander Fernández, agente de Alexandre Guimaraes, aseguró que entre "hoy y mañana" se reunirá con Mauricio Romero, presidente de la institución para tratar el tema de la renovación, según le manifestó al comunicador Jorge Puerto.

"Vamos a ver cómo están las posiciones, en este momento no hay novedades al respecto", indicó Fernández.

De esta manera, se confirma en parte lo manifestado hace unos días por Alvaro Rius, director deportivo de América, quien había señalado que no "había prisa" con respecto a los temas de renovación de contratos teniendo en cuenta la crisis económica que está viviendo el equipo y los demás clubes del FPC.

“De momento no hay noticia de renovación, no hay prisa; de todas formas, los temas no van a ser rápidos porque la gente no tiene idea de la crisis que ha generado este virus en los equipos, especialmente en el América. Lo de las renovaciones se darán con el paso del tiempo, no creo que se den en los próximos días”, manifestó en declaraciones recogidas por el diario El País de Cali.

Por lo pronto, Guimaraes permanece en Costa Rica, país en el cual reside y supera la emergencia por el coronavirus.