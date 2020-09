Agente de Sambueza advirtió otra vez a Santa Fe con ofertas; ahora en Asia

A dos semanas del reinicio de la Liga Betplay, Independiente Santa Fe sigue pendiente de lo que suceda con Fabián Sambueza, su mejor futbolista en los últimos meses, con el que no logró llegar a un acuerdo de renovación de contrato el pasado 30 de junio y tampoco ha podido hasta la fecha.



El mediocampista argentino y Santa Fe cruzaron ofertas y contraofertas en julio, pero no hubo un acuerdo. Su empresario Álvaro Muyñoz le buscó ofertas en México y en el FPC, pero no lo logró y entonces se reactivaron las conversaciones. Sin embargo, ya empezaron los entrenamientos colectivos y no hay luces de su futuro.



Lea también: Catar va por todo: no solo Copa América, también jugará la Copa de Oro



En medio de todo eso, su empresario ha vuelto a mencionar la posibilidad para que él juegue fuera del FPC: "Tenemos algunas ofertas por Fabián Sambueza para el fútbol de Asia", señaló Muñoz sin muchos detalles en el programa 'Deportes sin tapujos'.



Luego habló del acercamiento del argentino al América de Cali: "Yo ofrecí vía whatsapp a Fabián Sambueza al señor Tulio Gómez (máximo accionista), quien me respondió que no había cupo y que era muy costoso, cuando yo nunca hablé de cifras con él", agregó Álvaro Muñoz Castro sobre el argentino.



De interés: Jarlan Barrera despertó interés de clubes de Europa y de Asia Occidental



Asimismo, aclaró los rumores sobre Dayro Moreno y una supuesta oferta del América de Cali, explicando que él es el único representnte del delantero y que por ahora no hay nada sobre la mesa.