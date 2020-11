Alberto Gamero fue tajante sobre su continuidad tras la eliminación de Millonarios

A pesar de lograr una brillante goleada frente a Alianza Petrolera en El Campín, Millonarios no pudo clasificar al grupo de los 8 por las respectivas victorias de Rionegro Águilas y La Equidad en la última jornada.

Tras finalizar el compromiso, Alberto Gamero declaró en rueda de prensa y no ocultó su tristeza por cómo se dio la eliminación del elenco bogotano en medio de una notoria curva ascendente de su rendimiento.

Una pregunta ineludible para Gamero fue el tema de su continuidad en Millonarios y fue tajante con su respuesta, dejando la responsabilidad a la directiva del azul: “Todavía nos queda un camino, tenemos la Copa Betplay y la liguilla. Intentaremos seguir trabajando y luego miraremos con los directivos, hablaremos con ellos a ver qué piensan sobre el cuerpo técnico. Por ahora nos enfocaremos en la Copa y la liguilla”, señaló el DT que tiene contrato hasta diciembre de 2021.

Respecto a lo que viene para Millonarios tras la eliminación, comentó: “Este es un grupo alegre que está trabajando y quiere mejorar. No vamos a cambiar eso hasta el último partido. No somos los mejores si hubiéramos clasificado y no somos los peores por quedarnos afuera y tendremos arriba el estado anímico”.

"Siento tristeza, pero el fútbol es así. Hay equipos que comenzaron bien, nosotros no comenzamos bien. Gracias a Dios terminamos bien, no se pudo. Nos queda la liguilla, vamos a pelearla… En el fútbol hay que trabajar. A mis jugadores los felicito por el esfuerzo que hicieron, por la dedicación, por querer aprender día a día y por entender que están en una institución como Millonarios", agregó.

Y cerró recordando el buen rendimiento de su equipo frente a Junior, Nacional y América: "El remate es bonito porque enfrentamos a todos los grandes y Millonarios se comportó a la altura como el equipo grande que es. Hay que seguir trabajando".