Alberto Gaméro habló sobre los refuerzos de Millonarios y si llegará otro más

“Matías de los Santos hoy recién entrenó porque estaba en cuarentena y Ricardo Márquez llegó la semana pasada con trabajos virtuales porque estaba a la espera de los exámenes. Son dos jugadores importantes para nuestro plantel, lo que hemos hecho y trabajado más la información que se les da a los jugadores; más la llegada de los dos nuevos arqueros (Christian Vargas y Cristian Bonilla), la recuperación de Montoya, la vuelta de Jorge Rengifo y la recuperación de César Carrillo que tenía molestias. Son jugadores que nos van a dar una mano importante”.

Sobre el impacto de la suspensión y los movimientos del marcado en Millonarios, señaló: “El grupo creció porque sí es cierto que se me fueron Wuilker Faríñez, Hansel Zapata y José Ortiz; pero me llegaron dos arqueros, un central y salimos de dos centrales que no jugaban conmigo y De los Santos se viene aganar un puesto que conoce el equipo y tiene experiencia... Tenemos a Montoya por ese sector (mediocampo) y también la recuperación de Eliser Quiñones”.

“Hemos conformado un equipo fuerte con dos hombres de muy buen juego aéreo, recuperamos dos de buen pie como Montoya y Carrillo, más los jugadores jóvenes que ya han tenido mucho más trabajo con el primer equipo y están a la expectativa”, finalizó el estratega.