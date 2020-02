Alberto Gamero también opina: consejo a Queiroz en la polémica de James

El tema más polémico de la semana en lo que a fútbol se refiere pasa por los rumores de una supuesta exigencia de James Rodríguez a Carlos Queiroz para ser titular con la Selección Colombia en las Eliminatorias o una posible ausencia del colombiano si no se siente importante en el equipo.

Más allá de la veracidad de la información, se ha despertado el debate en las toldas de la ‘tricolor’ por el caso del volante del Real Madrid y el equipo que debería elegir Queiroz para enfrentar a Venezuela y Chile. Varias voces del fútbol colombiano han opinado del tema y Alberto Gamero, DT de Millonarios, no fue la excepción.

“Es un jugador que nos ha representado dignamente, en este momento hay que darle un abrazo y decirle: venga este es su país y usted nos has dado muchas cosas buenas y muchas satisfacciones”, señaló el timonel samario en la rueda de prensa de Millonarios previa al clásico capitalino contra Santa Fe.

Y complementó su pensamiento respaldando al volante colombiano: “No sé qué está pensando el profesor Carlos Queiroz, pero yo creo que no está lesionado, solo no está jugando. Ojalá lo podamos tener y que nos dé una mano. Quiero dejar claro que respeto profundamente al profesor Queiroz porque él es el que lo ha estado viendo y sabe quién lo podría reemplazar en caso tal de que no juegue James”.

Además, en el diálogo con los medios de comunicación, Alberto Gamero manifestó que el clásico contra Santa Fe será una oportunidad para que Millonarios tome confianza en caso de lograr una victoria y remontar en la tabla de posiciones tras un pálido arranque de campeonato.