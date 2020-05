Alcalde de Manizales: "Tenemos lo necesario para terminar la Liga"

En medio del debate por la continuidad del fútbol en Colombia, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, dejó en claro que la ciudad y el 'Eje Cafetero' tienen todo para ser sede de la última parte de la Liga BetPlay y, más allá de la cercanía de cada uno de los departamentos, considera que se están cumpliendo todos los protocolos de salud, que ellos han logrado contener la pandemia y que, aunque no tienen la misma chequera que otras posibles candidatas, su infraestructura y organización sí les da las posibiliades de competir con ellas.

"La reunión con el presidente de la Dimayor fue muy exitosa. Al Ministro Lucena le propuse cómo el país puede reiniciar la siguiente etapa. Quedan cerca de 16 partidos y proponemos terminar en nuestros estadios, tenemos tres de ellos: Manizales Pereira y Armenia. Allí se podrían jugar dos partidos por día, (uno de) cinco a siete y (otro de) siete a nueve. Manizales tiene la tasa de contagio más baja, se cerró cuando se tuvo que cerrar. Adelantamos cercos epidemiológicos, eso permitió proteger a toda la población", arrancó afirmando Marín sobre su propuesta.

Luego agregó: "Esa es la primera condición (tasa de contagio) para reactivar el campeonato. En este sentido, estamos bien preparados en temas hospitalarios, tenemos más de 4000 camas. Nuestros hospitales más grandes quedan a cinco minutos de los estadios. Tenemos una muy buena infraestructura y entre las tres ciudades tenemos 20 canchas de entrenamiento. No tenemos la misma chequeera que otras ciudades, pero eso no quiere decir que no seamos un gran candidato. Queremos poner en escenario cómo se va a seguir la vida. Hay que invertir en la vida de los ciudadanos".

Para concluir, el alcalde manizalita puntualizó: "Lo importante es pensar en cómo se va a liderar el nuevo camino. Tenemos varias reuniones, ayer se reunieron las dirigencias y los presidentes de los clubes. Todavía están afinando el protocolo y nosotros hicimos una propuesta. Lo más importante es tener el control sobre la curva. No queremos que un contagio nos vaya a dañar el proceso si iniciamos el campeonato. Lo importante es que los clubes puedan hacer pruebas a todos sus jugadores, tenemos cortas distancias y eso nos ayuda a controlar todo mejor. Los protocolos se están afinando y creo que a mediados de julio se puede tener una persepectiva clara de lo que se puede realizar".