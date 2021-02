Alcaldía de Bogotá, tajante sobre volver a tener público en El Campín en 2021

Tras el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López de levantar la alerta roja en la capital de Colombia, se esperaba que los estadios El Campín y Techo pudieran volver a tener público en las tribunas dentro de unos meses.



No obstante, el secretario de Gobierno del Distrito, Luis Ernesto Gómez, fue claro y tajante ante los rumores: “Como hincha de Santa Fe, nada me gustaría más que poder ver un estadio lleno, ojalá un clásico capitalino con las dos barras en el estadio. Sin embargo, tenemos que ser realistas, eso no va a pasar en un futuro cercano”, fueron las palabras concedidas de Gómez al programa de Win Sports, Primer Toque.



Asimismo, recordó que así se llegue a haber éxito en la vacunación contra el coronavirus, el país no tendrá inmunidad: “Si logramos con éxito la vacunación, ni siquiera Bogotá ni Colombia tendrían inmunidad de rebaño, que implicaría al menos el 75 % de la población. Tenemos que prepararnos para que todo este año 2021 los partidos como los conocíamos, incluso la Copa América, no sean con público. Tenemos que tener restricciones muy grandes, disfrutar del fútbol no puede convertirse en un riesgo para la salud de las personas”, dijo el funcionario en Win+.

Hay que recordar que la edición de la Copa América se jugará –hasta el momento– entre el 11 de junio al 10 de julio en Colombia y Argentina, por lo cual, ver el estadio El Campín con aficionados tendrá que esperar un buen tiempo, hasta que la pandemia del coronavirus no genere peligro entre los ciudadanos.

