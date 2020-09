Aldo Bobadilla: amenazas y cerca de su adiós en el Medellín

Óscar Tobón, periodista de Win Sports y quien cubría el encuentro entre escarlatas y matecañas, relató que Bobadilla se despachó contra él con insultos en la zona de camerinos del estadio Atanasio Girardot. “Cuando llegó Bobadilla, a donde estaba ubicada la cámara, y se dio cuenta que yo lo iba a entrevistar, se ‘regó’ con palabras de grueso calibre que no se pueden decir al aire. Luego me dijo que afuera me iba a pegar, porque estaba diciendo cosas falsas. A lo que le respondí qué era lo que estaba diciendo. Luego se me acercó, me siguió insultando y tuvo que separarlo la gente del Medellín para realizar la entrevista”, relató el comunicador en el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’, dando detalles de lo sucedido.