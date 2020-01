Alexis Henríquez se desahogó tras irse de Nacional y rechazar varias ofertas

En medio de las numerosas salidas que tuvo Atlético Nacional en el pasado mercado de fichajes, una de las más importantes fue Alexis Henríquez. El histórico defensor central y capitán del equipo verde terminaba su contrato y finalmente decidió retirarse de la actividad profesional a pesar de tener algunas ofertas para continuar en el FPC.

En diálogo con Win Sports, el exfutbolista se refirió a la actualidad de Atlético Nacional y aplaudió la remontada ante La Equidad:” Los jugadores demostraron la jerarquía que tienen porque cambiar un resultado de 3-0 a 4-3 es muy difícil, pero ellos saben el equipo en el que están”.

Posteriormente se refirió a su retiro del cuadro verde y luego del fútbol: “En cuanto a la despedida no esperaba que fuera tanta gente. La idea era seguir jugando un año más, tuve propuestas, las analicé con mi familia y tomé la decisión de no seguir más, de ganar tiempo con mi hijo.

Y continuó recordando con nostalgia ese momento: “Llegar al Atanasio con otro equipo iba a ser muy duro para mí y creo que también para los hinchas... De Colombia tuve ofertas de varios equipos y afuera tuve una buena, pero tocaba dejar al niño solo”.

Y cerró asegurando que él merecía una oportunidad en Selección Colombia, pero siendo consciente que tal vez no fue del gusto de los entrenadores: “Yo me sentía bien y estábamos ganando muy seguido, creo que merecía una oportunidad, pero pensaba que no era del gusto del profesor, pero vivía agradecido porque el que estaba al lado mío siempre iba a la selección y eso me hacía sentir bien”.