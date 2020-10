Alfredo Arias le dio con todo al VAR: "A mí ya me preocupa esto..."

Deportivo Cali logró derrotar en condición de visitante al Independiente Medellín por 3-2. El equipo 'azucarero' sumó un triunfo importante que lo puso tercero en la tabla de posiciones con 30 puntos y una diferencia de gol de 10 tantos.

Lea aquí: Cali venció a Medellin y le sigue los pasos al líder

Sin embargo, el técnico 'azucarero', Alfredo Arias, criticó las decisiones del árbitro que se presentaron en el partido. El estratega no estuvo de acuerdo con varias determinaciones del VAR, ya que no entiende por qué a veces no maneja los mismos conceptos para tomar decisiones.

"A mí ya me preocupa esto, hasta ahora he tratado de ser sobrio y discreto, pero ya me preocupa la diferencia de criterios para manejar el VAR, porque he defendido que debe haber una herramienta para proteger al árbitro, pero si es mal usada…", señaló Arias.

El estratega siguió su análisis: "No es penalti el de ellos, nos ponen 3 a 2; hay otro penalti a favor nuestro por una mano clara; se juega después de tiempo… Y así llevan a un equipo de estar con un ánimo muy alto, a mandarlo al vestuario nervioso, reclamando y sintiéndose impotente por los fallos", agregó.

Por otro lado, sobre el rendimiento deportivo del equipo, el nivel futbolístico que ha venido demostrando en cada encuentro y la posición en la tabla que refleja la entrega de los jugadores, Alfredo Arias resaltó la actitud de cada jugador.

Puede ver: Presidente del Cali confirmó dos ofrecimientos por Palavecino en el exterior

"El equipo lleva 18 partidos jugando en todas partes, incluso en el exterior, y jugando de la misma manera, teniendo la misma actitud. No ha perdido con nadie y cuando ha empatado, es porque nos han empatado los partidos. Si estamos en el nivel, este equipo puede dar más", declaró.

"Me imagino que la hinchada de Cali seguramente está feliz, después de ocho años que no ganaba aquí. Somos un equipo sencillo, sin figuras, que sale a competir y a dejar el nombre de Cali adelante", agregó.