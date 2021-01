Alfredo Arias opinó sobre la situación de Palavecino al no estar en el juego ante Envigado

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, habló tras el desarrollo del compromiso ante Envigado donde su escuadra no pudo conseguir un triunfo y empató 1-1 de local. El estratega uruguayo también aprovechó para opinar sobre la actual situación de Agustín Palavecino, futbolista que no define su futuro.

El mediocampista argentino es pretendido por River Plate, pero la oferta del elenco 'Millonario' no llena las expectativas del club 'Azucarero'; por tal motivo su transferencia se ha frenado; no obstante, Palavecino le pidió al cuerpo técnico no ser tenido en cuenta en el duelo ante Envigado.

Por esta razón Alfredo Arias opinó y resaltó que, sin duda, faltó la presencia del volante en el partido. "No se pudo planificar mucho porque la decisión de Agustín [Palavecino] de no jugar fue ayer cuando estábamos en charla técnica. Habíamos entrenado toda la semana con él, pero fue una determinación personal", explicó el estratega.

Respecto al juego como tal, Arias dio el balance del juego, donde esperaba que las opciones se pudieran concretar. "Si no definimos, no concretamos, el equipo lógicamente empieza a tomar recaudos para no ir tan arriba, para no recibir gol; en definitiva, eso ocurrió. El rival también jugó y logró plantarse bien".

Para el timonel del conjunto vallecaucano es de vital importancia mejorar en este aspecto, de lo contrario se les complicará en un futuro ganar los partidos. "No concretamos, sentimos la intensidad del primer tiempo y aunque no creamos tanto, dominamos. Rematamos 13, 14 veces al arco, contra 2 tiros del rival", concluyó.

Pese a la igualdad, el Deportivo Cali es por ahora puntero del campeonato con 7 puntos y una diferencia de gol de 2.