Alfredo Arias remarcó los errores del Deportivo Cali para ser goleado por Águilas

En el marco de la fecha 20 de la Liga Betplay, Deportivo Cali cayó goleado a manos de Rionegro Águilas y cedió puntos importantes pensando en la reclasificación, aunque no salió del grupo de los 4 mejores y será sembrado en el sorteo.

Tras la derrota, el técnico Alfredo Arias compareció en rueda de prensa y admitió el mal resultado basado en sus propios errores, pero con optimismo de cara a lo que viene para el elenco azucarero en la Liga Betplay y de paso en la Copa Sudamericana.

Lea también: Sebastián Villa volvió a jugar con Boca, pero perdieron sobre el final del partido

“Nos costó mucho el partido, no pudimos sentirnos cómodos, venimos al partido sin Menosse, Angulo, Palavecino y Colorado, prácticamente nuestra columna vertebral. También, felicito a Águilas Doradas que hizo un buen partido y nos superó”, señaló en primera medida.

Posteriormente, enfatizó en las fallas del Deportivo Cali: “No hubo un solo error, cometimos muchos, cuando llegue el análisis del partido se hará, seguimos viajando, recuperando y jugando. Ya pensamos en el próximo rival… Debemos aprender, normalmente los aprendizajes llegan cuando uno pierde, no nos habían convertido tantos goles, el rival supo hacernos daño y nosotros no tuvimos profundidad”.

De interés: Amaranto Perea advierte sobre Junior en las finales y elogia a Teófilo Gutiérrez

Luego dejó un mensaje de cara a lo que viene para el ‘azucarero’: “No se necesita motivar a un equipo que ha conseguido el objetivo de estar en tres competencias… Cumplimos el objetivo de estar en los 4 primeros, estamos en 3 competiciones, nos va a costar, pero confío en mis jugadores”.

“Todos los partidos deben ser analizados de manera diferente, no puede cambiar la idea central, seguramente debemos recuperar lo que hemos mostrado en partidos anteriores, somos una institución grande y vamos por todo”, finalizó el DT uruguayo.