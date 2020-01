Deportivo Cali cayó derrotado ante Santa Fe 2-1 en el Torneo ESPN, certamen de pretemporada que se juega en Bogotá. El cuadro 'azucarero' no tuvo una buena presentación en el compromiso, pese a que jugó la mitad del encuentro con un jugador más que el rival.

Alfredo Arias, técnico del conjunto caleño, habló en rueda de prensa sobre el desempeño de sus jugadores y se hizo completamente responsable de lo ocurrido en la cancha.

"El único responsable de lo mal que se jugó soy yo, porque en estos días he querido plasmar una idea en el juego y convencerlos y ellos han intentado hacerlo. Todo lleva tiempo y trabajo. Hubo muchas cosas que me dejan conforme y vamos por buen camino, por la actitud de los jugadores", dijo el entrenador.

Sobre el juego del rival, Arias aceptó que vio reflejado lo que pensaba, pero también resaltó que hay que ir trabajando fuerte para que el equipo empiece a engranar cada uno de los conceptos.

"Salió lo que esperaba. Era un partido en medio de una preparación, con el agregado que yo voy llegando, que los jugadores me tienen que conocer y yo conocerlos a ellos. Tenemos que mejorar mucho en el juego, en la movilidad, en la precisión, todo es con entrenamiento", puntualizó.

Finalmente, el estratega uruguayo dijo que tal vez por haber sido el primer juego de la temporada el equipo no tuvo una buena reacción.

"Más que preocuparme, me preocupa todo el equipo, fuimos imprecisos, algunos muchachos sintieron nerviosismo. Después estoy conforme con la actitud de ellos, con querer entregarse e ir al frente. No hay duda que el equipo no jugó bien", concluyó.