Alfredo Arias, técnico del Cali: “Se jugó un clásico en desigualdad”

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, habló tras la derrota de sus dirigidos ante el América de Cali por el Torneo ESPN. El equipo 'azucarero' mostró cosas interesantes respecto al juego del lunes ante Santa Fe, pero todavía no convence.

"Lo primero que quiero decir es la valentía de venir a plantarle cara a un equipo armado, campeón. Teneos muchas ausencias, quiero agradecerles por jugar un clásico en desigualdad, pero que en la cancha lo igualaron", analizó Arias, que resaltó la falta de refuerzos que han llegado al club.

Y es que el Cali ha perdido jugadores importantes para el primer semestre de este año, además dos de los futbolistas claves que tiene no seguirían en el equipo: Ignacio Dinenno y Alex Castro.

Eso sí, el entrenador le gustó el compromiso de cada uno, ya que intentaron poner en problemas al conjunto rojo caleño, que es el actual campeón del fútbol colombiano.

"En el primer tiempo controlamos las acciones, pero en el segundo tiempo salimos a buscarlo. Hasta que nos hacen el gol tuvimos varias chances. El desorden se dio por salir a buscar el empate", indicó.

Aunque no deja de preocupar al cuerpo técnico que el club no se haya reforzado bien todavía, asimismo las constantes salidas de fichas claves del onceno hace que el Cali no esté todavía preparado para iniciar el campeonato.

"En estos dos partidos empezamos a conocer los jugadores. Lo bueno de la adversidad y las bajas es que pudimos ver las variantes y lo que tenemos con el plantel", concluyó.