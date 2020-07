Álvaro Montero: "No supe de mi posible transferencia hasta que todo explotó"

Álvaro Montero estuvo muy cerca de partir hacia el fútbol turco, pero dicha transferencia no logró concretarse. Sin embargo, el guardameta de Deportes Tolima y la Selección Colombia se sigue preparando y tras volver a los entrenamientos habló conm'Planeta Fútbol' de Antena 2, mostró su alegría y contó cuáles son sus objetivos. "Desde ayer que todo estaba planificado en la sede del equipo volvimos a entrenar con mis compañeros. El entrenamiento en casa fue difícil, pero nos tocó adaptar los espacios para tener una especie de gimnasio y así acondicionarse", aseguró.

Después, al ser cuestionado sobre su transferencia, fue claro: "Hablar de situaciones que desconoces es muy difícil. Si bien estoy en el Tolima, vi toda la situación desde otro punto de vista porque yo nunca fui notificado hasta que todo explotó. Durante esos días para mí fue difícil contestar el teléfono porque no tenía conocimiento del tema y me parecía irrespetuoso. Sé que es una notificación que el club mismo manejó y, al final, cuando todo explotó me vine a enterar yo".

Lea también: Nacional confirma un secreto a voces: nueva salida en el mercado de fichajes

Luego, prosiguió: "Esta vez la situación no vino de parte de nosotros (de mi representante), no hubo nada por parte nuestra. Con Óscar Córdoba (lo recomendó) tengo buena relación, me parece una persona cien puntos y es un gran referente para nosotros, por eso me llena de alegría que me tenga en buen concepto, así que debo seguir trabajando para responder con esa responsabilidad".

Respecto a sus inicios, señaló: "Yo en Brasil fue donde tuve la posibilidad de jugar, fue donde debuté y jugué 25 partidos con 19 años en la segunda división de Brasil. Finalmente, algunas situaciones no se dieron por cuestiones externas a las deportivas y de ahí salté a Argentina donde no tuve minutos; me encontré con Torrico que venía de ganar la Libertadores y era figura y capitán del equipo".

"Para un chico de 20 años es difícil encontrarse con alguien que viene tan bien. Yo nunca quise venir a Colombia, mi idea era seguir afuera, pero aquí me encontré la oportunidad: pasé por Cúcuta seis meses y no hubo arreglo con el club y luego llegué a acá a Tolima, donde me abrieron las puertas", agregó.

Finalmente, sobre su presente, remarca: "Estoy ahorita buscando la oportunidad de salir para seguir ese crecimiento personal y profesional. Yo ya lo planteé a directivos y cuerpo técnico. Si me toca quedarme voy a estar agradecido y defenderé este arco de la mejor manera, nosotros vamos por el título este semestre y esa es la idea, pero eso no quiere decir que si se presenta una oportunidad yo no vaya a pedir mi salida".

Le puede interesar: Tolima, Medellín y Millonarios 'durmieron': sorpresa por nuevo equipo de Marrugo en Colombia

"Yo siempre he pensado en jugar en Europa, más allá de que uno pueda quedarse en Suramérica pues acá también hay clubes grandes. El equipo de mis sueños siempre ha sido Manchester United", afirmó sobre el destino que le gustaría seguir.

Finalmente, se refirió al técnico de la Selección Colombia: "Carlos Queiroz ha estado pendiente de todas las situaciones que se han presentado conmigo. Han estado cien puntos. Todos han estado atentos a la situación mía y a la de todos los jugadores, poniéndose a disposición y colaborando en lo que puedan ayudarme".