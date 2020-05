Álvaro Uribe: "El protocolo de Colombia es más estricto que el europeo y será ejemplar"

En la búsqueda del regreso de fútbol, el expresidente Álvaro Uribe, afirmó que el protocolo propuesto por Colombia cumple con todos las necesidades para que el número de contagios no aumente y no haya problemas de ningún tipo entre los clubes involucrados. De igual manera, el ahora Senador, aseguró que la forma en la que se están presentando las medidas es ejemplar y podría servir para otros países.

"En Alemania el protocolo no es tan estricto como el que se propone acá. Acá habría encapsulamiento. Los equipos estarían en un solo lugar, sin contacto con nadie más, con pruebas constantes. Esto ayudaría al reinicio del fútbol colombiano y uno sabe que estamos frente a una crisis muy grave, pero el deporte y el fútbol en la pantalla ayudarían mucho", afirmó Uribe respecto a la propuesta que se está llevando al Ministerior del Deporte y que también estudia el Ministerio de Salud.

De igual manera, aseguró que se trata de un protocolo ejemplar y que, en caso de que un jugador no lo considere, por temor o cualquier otra razón de peso, podría tomar la determinación de no volver sin que el equipo pusiera fin a su contrato: "El reglamento puede decir que si un futbolista se siente mal, por temor, que se le respete y que eso no sea motivo ni causal justificada para terminar contrato con el equipo. Todo eso se puede tener, pero en lugar de contraposición la idea es que haya unidad para esto".

"Si el protocolo del encapsulamiento no fuera lo suficientemente estricto y tuviera ventanillas por donde entrara el peligro, yo no propondría esto. Colombia puede tener un protocolo ejemplar para el mundo, no solo para jugadores sino para todo el equipo", puntualizó al respecto.