Amaranto habló de todo: el caso Rangel, más refuerzos para Junior y el covid 19

Amaranto Perea esta ante el reto más importante de su carrera como entrenador. Asume las riendas del Junior de Barranquilla desde el inicio de temporada, con un mercado de fichajes aprobado por él y con un equipo envidiable en el fútbol colombiano. El joven DT y legendario exjugador es consciente de eso y así lo manifestó en una extensa entrevista con el diario ‘El Heraldo’.

“Tenemos mucha ilusión. Más allá de vivir una situación y un año complejo por el fenómeno que estamos viviendo, han llegado futbolistas que nos permiten ilusionarnos. Lo que más me ha gustado en este breve periodo de ajuste de cargas o pretemporada, si es que se le puede llamar, yo creo que es más un reacondicionamiento físico, es que los nuevos se han integrado de forma muy rápida y la respuesta está siendo bastante importante. Esto nos ilusiona mucho. Las expectativas son las máximas teniendo en cuenta lo que representa Junior”, señaló sobre el 2021 del ‘tiburón’.

Respecto a las caras nuevos de Junior como Sambueza y Velasco, comentó: “Son buenos jugadores. Su respuesta, de momento, es muy buena. En el camino tendrán que ir demostrando y reconfirmando eso que han dado. Los conocemos a través de lo que vimos cuando los enfrentamos. Lo que pienso de ellos a algunos ya se los he manifestado, a otros les he dicho dónde tienen que dar un paso adelante. En el entrenamiento le digo a cada uno lo que quiero que mejoren. Lo que les puedo decir a ustedes es que estamos muy contentos con cada uno de ellos”.

Junior confirmó el regreso de Joan Castro, quien estaba en La Equidad; y Amaranto explicó sus planes con él: “La posición que tiene Joan ya nosotros la tenemos ocupada, él puede jugar de lateral o de mediocentro. Nosotros ahí tenemos laterales que ya conocen el trabajo. En el mediocampo, junto con la zaga, es donde más jugadores tenemos. Eso no quiere decir que el chico no pueda tener en algún momento su oportunidad. Ha venido entrenando bien, si se tiene que quedar, como yo se lo he dicho a él, lo vamos a entrenar, que se gane las cosas. A partir de ahí, no te puedo decir nada más, el fútbol hoy es muy dinámico”.

Respecto a la salida de Michael Rangel hacia Santa Fe, Amaranto ya lo tenía en sus cuentas y dio parte de como suplir su ausencia: “El ‘Chino’ Sandoval sería una buena opción para nosotros. Quizás parte con más posibilidades, el año pasado tuvo muy pocas teniendo en cuenta que teníamos calidad y cantidad en la zona de delanteros. No estamos cerrados absolutamente a nada. Nosotros queremos un equipo que nos permita competir bien en las competencias que tenemos, lo revisaremos. Nosotros estamos, básicamente yo diría, con la plantilla completa”.

También le preguntaron si desea la llegada de más refuerzos y se sinceró: “A mí no me gusta tener más que los jugadores necesarios. Resulta un problema para todos tener demasiados jugadores, no te permite darles calidad a los entrenamientos. No soy de los que me gusta dejar gente por fuera. Intento que, en las tareas, si somos 25, estemos todos participando. Me parece que eso es importante para que el jugador sienta que cuentan con él. Tener un número de jugadores muy alto en la plantilla significa, sí, por un lado, ante la situación de la pandemia, garantizar el competir mejor, pero a la larga, la calidad de muchos jugadores se va a ver debilitada porque van a tener poca participación”, aunque subrayó diciendo que por el tema del coronavirus le gustaría tener una plantilla amplia con 27 o 28 jugadores.

Y cerró hablando sobre el hecho que Conmebol haya aplazado el partido de Defensa y Justicia en Copa Sudamericana por coronavirus ante Coquimbo, algo que para Junior no fue posible en los cuartos de final: “No me quiero pronunciar sobre eso. Sé la noticia de los contagiados, pero no el fondo o el motivo específico, quisiera creer que es otro, porque si ese es la raíz para haber aplazado el partido, entonces tenemos que revisarnos porque otros equipos, no solamente Junior, han vivido situaciones peores, con mayor cantidad de jugadores y nunca se les aplazó. Tendríamos que revisar un poco, pero no quiero ser imprudente a la hora de hablar de estas situaciones”.