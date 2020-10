Amaranto Perea hizo autocrítica: "De cara a portería no estamos acertados"

Luis Amaranto Perea, técnico del Junior, habló tras la derrota 1-0 de local ante el Deportivo Pasto. El entrenador hizo una autocrítica sobre lo que pasó, ya que sus dirigidos no pudieron lograr la victoria esperada.

El 'tiburón', que completó cuatro partidos seguidos sin marcar goles, genera preocupación de cara a la parte definitoria del campeonato.

“Es un partido duro porque creo que insistimos, abrimos la cancha, creo que por momentos fuimos mejores que el rival, y está claro, pero de cara a portería no estamos acertados. No me preocupa tanto el juego del equipo, que creo que está bien, debemos tener paciencia y acertar arriba”, declaró preocupado el timonel.

Pese al mal presente del Junior, el entrenador cree que se puede mejorar y el equipo tiene una gran oportunidad de brillar en los próximos encuentros ante Atlético Nacional y el América de Cali, duelos muy complicados con rivales de gran jerarquía.

“El resultado es duro, malísimo, pero este equipo tiene jerarquía. Hace dos semanas parecíamos que éramos muy buenos, pero ahora los resultados quitan sensaciones. Yo confío plenamente en el grupo. Ante Atlético Nacional veremos de qué estamos hechos y encontraremos los goles”, puntualizó.

Finalmente, Perea reiteró su apoyo a los delanteros del Junior que han sido muy criticados. "Tenemos delanteros que han demostrado que son goleadores, hoy estamos negados. En cualquier partido puede salir esa capacidad de ellos. Estoy tranquilo”, concluyó.