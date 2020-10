Amaranto Perea, preocupado por un nuevo empate del Junior

El presente de Luis Amaranto Perea en Junior de Barranquilla no es el mejor, hace 6 partidos –contando los de la Copa Libertadores– que no sabe lo que es la victoria. En el último compromiso jugado en casa en el estadio Metropolitano, igualó 1-1 y se complicó en la tabla de posiciones quedando parcialmente en el octavo puesto.

Para Amaranto, en el primer tiempo Junior fue superior porque generó las opciones más claras de gol.

No obstante, lo realizado en la parte inicial se fue diluyendo para el segundo episodio del compromiso, ya que no se tenía posesión de balón, no se conectaban los jugadores para realizar más de 3 toques seguidos y el desgaste de sus dirigidos fue algo que le ayudó a su rival.

Según Amaranto, el equipo barranquillero está acostumbrado a salir adelante, pero debe darse prisa, puesto que no quedan muchas fechas y solamente están a un punto del noveno. “Es cierto que hemos estado imprecisos y no hemos tenido un nivel regular, pero quizás es producto de tantos partidos, empieza a aparecer el cansancio y la toma de decisiones a veces no es buena. Hoy erramos demasiados pases y es lo que tenemos que revisar, pero también creo que hay muchos equipos que pasan por esta situación”, declaró el timonel de Junior.

Al ser preguntado por sus delanteros Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez, manifestó que “viene sufriendo un desgaste, ya son varios partidos y hay que refrescar el ataque. Teo venía de casi 3 semanas sin participar y ante Nacional hizo un esfuerzo importante. Pensábamos que entrando gente fresca podíamos tener más opciones y básicamente la decisión de que ellos salgan pasa un poco por eso”.

Cerrando la rueda de prensa, el técnico aclaró que no se sentía decepcionado, pero sí con preocupación por las irregularidades presentadas partido tras partido; están buscando la manera de no equivocarse e intentar corregir para lograr la clasificación a las fases finales.