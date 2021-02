Amaranto Perea y los planes que tiene Junior cuando no esté Teófilo

Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta para vencer a Alianza Petrolera en el estadio Metropolitano por la fecha 5 de la Liga Betplay, pero finalmente se llevó los tres puntos y se puso en la parte alta de la tabla de posiciones y eso genera tranquilidad en el entorno de Amaranto Perea.

"Hay que tener en cuenta que ellos fueron un equipo muy cerrado. En el primer tiempo lo sufrieron más porque circulamos bien la pelota y generamos llegadas… Cuando arriesgas, hay momentos en los que sufrirás contras. Hoy el resultado es justo, necesitamos tiempo para que las jugadas y las proyecciones tengan efecto. Hasta el último momento creíamos en ganar y se logró", señaló el DT en rueda de prensa.

Luego lo cuestionaron por los diferentes comportamientos de Junior cuando está Teófilo en la cancha, comparado con cuando no está. Esto porque sufría una lesión y en su regreso volvió a ser desequilibrante y decisivo para el primer gol de Borja.

"No sabemos cómo responderá el equipo a las ausencias de Teo. No podemos tener un partido como contra La Equidad y pensar que si no está Teo el equipo no va a funcionar… Esperemos que cuando él no esté, podamos ser un equipo parecido, hay que esperar, espero que la ausencia de Teo no condicione al equipo, pero está claro que, cuando está, el equipo funciona de otra manera", comentó Amaranto teniendo en cuenta que el delantero podría dejar a Junior en junio.

“Ellos (Alianza) fueron muy cerrados, bien trabajados, ahora nos toca insistir y buscar los espacios, ir por bandas y por dentro. En el primer tiempo, ellos empezaron a atacar y no podíamos desesperarnos, pero el intentar y querer progresar, me parece que es rescatable… Este equipo sabe que tiene que ganar y mejorar cosas. Ese es el camino. Me voy contento porque estamos haciendo cosas importantes", finalizó el DT.