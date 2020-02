América: Carrascal aseguró que fue injusta la sanción tras haber sido expulsado en el clásico

América de Cali recibió el pasado miércoles una mala noticia luego de que el Comité Disciplinario del Campeonato del Fútbol Profesional comunicará las sanciones que recibieron Michael Rangel y Rafael Carrascal tras haber sido expulsado en el clásico frente a Deportivo Cali.

Rangel fue sancionado con una fecha, mientras que Carrascal deberá cumplir con tres jornadas se sanción por supuestamente "emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial de partido".

Tras conocer la determinación, el mediocampista de 27 años aseguró este jueves 13 de febrero en rueda de prensa que le parece injusta la decisión por lo que recurrirá al recurso de apelación.

Carrascal manifestó mucho se ha especulado con lo que le dijo al árbitro Andrés José Rojas Noguera, pero en ningún momento lo insultó.

"Se ha especulado mucho de lo que dije, me parece injusta la sanción, con todo respeto con el juez, las palabras mías fuero que no se acomodara y por eso me expulsó", indicó.

El volante afirmó que tras recibir la tarjeta roja, tampoco ofendió al referí y únicamente le aseveró que "dañó el clásico".

"Después que me expulsó le digo que dañó el clásico, pues la expulsión le iba a dar oxigeno a Cali", puntualizó.

Finalmente, Rafael Carrascal aseguró que va a apelar la sanción, por lo que ya habló con el abogado del equipo para presentarse ante la Dimayor y aclarar la situación.