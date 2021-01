Las reglas del equipo Sub-17 de América de Cali, que dirige el profesor Jersson González -y se dieron a conocer esta semana-, todavía siguen dando de qué hablar. Muchos criticaron la severidad de estas porque le coartan el libre desarrollo de la personalidad a los jugadores. Otros, por el contrario, aplaudieron la disciplina del exjugador para liderar a este equipo.

Al respecto, Andrés Usme, coordinador de divisiones menores del club, habló con Antena 2 Cali y dejó entrever la opción de cambiar algunas partes de este reglamento, teniendo en cuenta que no todas fueron evaluadas por la institución ‘Escarlata’.

"Jersson [González] tiene una forma especial de abordar esos temas. Aclaramos que no es una política de la institución y tendremos que entrar a revisar esa lista: qué cosas pueden ir y qué definitivamente no", aseguró Usme.

"Ahora que se suscita esta polémica, que entiendo coartan la libertad y el derecho que puedan tener [los jugadores], no es algo que sea una camisa de fuerza, no es una política de la institución, no está dentro de nuestro reglamento interno ni mucho menos”, subrayó.

Adicionalmente, Usme agregó que uno de los argumentos de por qué América de Cali trabaja con exfutbolistas del equipo es para que estos puedan tener sentido de pertenencia con los colores de ‘Los Diablos Rojos’.

"Cada técnico maneja la disciplina de una manera particular. Uno de los objetivos que nosotros tenemos con los exjugadores es que les transmitan a los jóvenes qué es pertenecer al América, la pasión que eso lleva, lo que la gente espera de ellos", concluyó.

